В Брянске на гарантийных дорогах выявили дефекты

В Брянске на некоторых гарантийных дорогах выявили многочисленные дефекты. Во время прокурорской проверки обнаружили выбоины, проломы, ямки, трещины. Заметили и другие повреждения, размеры которых превышают предельно допустимые значения.

Прокуратура завела административное дело на Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации по статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог». Также внесли представление и главе Брянской городской администрации.

- В части исполнения обязательств гарантийного обслуживания автомобильных дорог прокуратура города внесла представления семи подрядным организациям – сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Рассмотрение актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле.

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