Прокуратура потребовала провести газ в брянской деревне Барановка

В деревне Барановка в шесть домов не были подключены к газоснабжению. Об этом неоднократно писали СМИ. Прокуратура проверила информацию.

Установили, что в данном населенном пункте в этих шести домах проживают 12 человек, а зарегистрировано 27. Местные жители в администрацию с просьбой провести газ в их дома. Но никаких мер по газификации населенного пункта так и не приняли.

- Прокуратура внесла главе администрации Карачевского района представление, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Рассмотрение акта прокурорского реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений находятся на контроле.

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