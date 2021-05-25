В Брянске жильцы многоквартирного дома пожаловались на недостаточно горячую воду

В Володарском районе Брянска жители многоквартирного дома пожаловались, что у них из крана течет абсолютно не горячая вода. Во время прокурорской проверки выяснили, что в доме № 49А по улице. Пушкина ГУП «Брянсккоммунэнерго» предоставляет собственникам горячую воду ненадлежащего качества.

Длительное время люди пользовались горячей водой не выше плюс 35 градусов, вместо положенных плюс 60. Максимальные показатели температуры горячей воды, в квартиры, не превышают значения в плюс 50 градусов.

- Прокуратура подала иск в суд на ГУП «Брянсккоммунэнерго», - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Потребовали обязать организацию предоставить собственникам жилых помещений коммунальной услуги по горячему водоснабжению с температурой горячей воды в местах водоразбора не ниже плюс 60 градусов. Исковое заявление находится на рассмотрении.

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