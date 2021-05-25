Брянские депутаты учредили новые почетные звания

В Брянской области появились новые почетные звания. Их учредили 25 мая во время заседания депутатов Брянской областной думы.

Так, звания «Заслуженный работник транспорта Брянской области» будут удостаивать лучших железнодорожников, работников автомобильного водного и другого транспорта.

Теперь также будут награждать и присваивать звание «Заслуженный машиностроитель Брянской области».

На сегодняшнем заседании депутаты рассмотрят около тридцати вопросов, а также внесут изменения в избирательное законодательство.

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