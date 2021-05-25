ВТБ Капитал Инвестиции расширили линейку ПИФ до 60 фондов

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ВТБ Капитал Инвестиции увеличили число паевых инвестиционных фондов (ПИФ) под управлением до 60 штук. В линейку ПИФ на сегодняшний день входят 23 открытых фонда, 2 интервальных, 9 биржевых и 26 закрытых. ВТБ Капитал Инвестиции уделяют большое внимание развитию продуктового предложения в сегменте коллективных инвестиций и в постоянном режиме запускают новые актуальные решения. До конца 2021 г. планируется еще запуск ряда новых фондов. С начала 2021 г. объем средств в фондах ВТБ вырос на 13% и достиг 400,98 млрд рублей по состоянию на 30 апреля 2021 года.

«Спрос на коллективные инвестиции сегодня растет особенно быстро, и мы стремимся предложить нашим клиентам новые решения. Расширяя продуктовую линейку паевых фондов, ВТБ Капитал Инвестиции стараются дать как можно большему количеству клиентов возможность легко и просто инвестировать в ценные бумаги, драгметаллы или недвижимость, обеспечивая им низкие расходы и уже готовые инвестиционные решения, сформированные с использованием опыта профессиональных управляющих и качественной аналитической экспертизы. Наши продукты сегодня покрывают все классы активов на всех рынках мира», - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Повышение прозрачности инвестиционного процесса является одним из приоритетов ВТБ Капитал Инвестиции. В связи с этим информация о структуре активов ОПИФ и БПИФ размещена в открытом доступе.

Инвестиционные продукты ВТБ Капитал Инвестиции пользуются доверием и высоким спросом среди участников рынка, что подтверждается цифрами. Так, в апреле текущего года ВТБ Капитал Инвестиции стали крупнейшим бизнесом в России по управлению ОПИФ по данным Investfunds. На 30 апреля 2021 года стоимость чистых активов (СЧА) в таких фондах ВТБ достигла 173,3 млрд рублей. При этом «ВТБ — Фонд Казначейский» по-прежнему является абсолютным лидером по СЧА (75,8 млрд рублей) среди всех ОПИФ на рынке. По объему привлечения этот фонд тоже занимает первое место. За год по состоянию на 30 апреля общий приток в «ВТБ — Фонд Казначейский» достиг 25,5 млрд рублей.

Доверие клиентов ВТБ Капитал Инвестиции оправдано: «ВТБ - Фонд Еврооблигаций развивающихся рынков» по данным Investfunds находится в лидерах по доходности (прирост на 68,89%) за последние пять лет среди всех облигационных фондов, «ВТБ – Фонд Мировые премиальные бренды» стал самым доходным в апреле (прирост за месяц 7,35%) среди всех фондов с СЧА выше 500 млн рублей, а «ВТБ - Фонд Металлургии» является самым доходным с начала года (прирост с начала года 22,87% на 18 мая 2021 года) среди всех фондов акций с СЧА выше 500 млн рублей.

ВТБ Капитал Инвестиции постоянно работает над повышением доступности инвестиций для розничных инвесторов. В 2020 году были понижены инфраструктурные комиссии по БПИФ. Максимальная комиссия по биржевым фондам ВТБ теперь не превышает 0,81%. Брокерская комиссия по сделкам с БПИФ составляет 0%. Кроме того, было проведено дробление паев БПИФ «ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета» (VTBB ETF), БПИФ «ВТБ – Корпоративные российские еврооблигации смарт бета» (VTBU ETF), БПИФ ВТБ – Фонд «Американский корпоративный долг» (VTBH ETF), БПИФ «ВТБ – Фонд Акций американских компаний» (VTBA ETF) и БПИФ «ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран» (VTBE ETF). В результате расчетная стоимость инвестиционных паев уменьшилась, значительно снизив порог входа в эти фонды.

Купить и продать паи любого биржевого фонда ВТБ можно в один клик в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции. При владении фондами от трех лет инвестор может получить налоговый вычет.

Лицензия №1000.