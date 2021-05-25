На участке дороги Брянск-Дятьково уложили выравнивающий слой асфальта. Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянском и Дятьковском районах на автомобильной дороге Брянск-Дятьково-граница Калужской области укладывают выравнивающий слой асфальта. После устроят верхний слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

На участке ремонтных работ заменят остановки и барьерное ограждение, сделают съезды, искусственную неровность, обустроят переходно-скоростные полосы.

В 2021 году на данном участке по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтируют больше восьми километров магистрали.

Этот объект ремонта - переходящий, в 2022 году работы продолжат, сообщают в управлении автомобильных дорог по Брянской области. Запланировали капитально отремонтировать больше трех километров автодороги.

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