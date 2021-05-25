Брянец попался на краже электроприбора в магазине

В Брянске в магазине бытовой техники и электроники на улице Ульянова местный житель украл электроприбор. По сигналу, поступившему на пульт вневедомственной охраны, на место выехали сотрудники Росгвардии.

Администратор магазина им рассказала, что в торговом зале находится неизвестный мужчина, которого, подозревают в краже электроприбора стоимостью 15 тысяч рублей. Злоумышленника задержали. Вором оказался З9-летний местный житель. Он неоднократно оказывалсян а скамье подсудимых за подобные преступления.

- Похищенное изъяли, - сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции. По данному факту проводят проверку.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».