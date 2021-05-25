В международном аэропорту «Брянск» построят новый аэровокзал. Фото: Мария Дедкова

В международном аэропорту «Брянск» построят новый аэровокзал. Международный аэропорт «Брянск» сдали в эксплуатацию в 1994 году. Это была только первая очередь. Аэровокзал туда не вошел, его строительство и не планировали.

- При возведении аэровокзала специалистам поручили рассчитать потенциал роста брянского аэропорта с прогнозом на 30 лет и спроектировать здание, рассчитанное на максимальное количество пассажиров, - сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. - При этом существующее здание аэровокзала сохранят.

Для улучшения качества обслуживания пассажиров в аэропорту на аэровокзальной площади установили электронное табло с расписанием движения регулярных автобусных маршрутов с использованием системы ГЛОНАСС. Также оптимизировали расписание движения маршрута № 100. Для того, чтобы осуществлять одновременный прием воздушных судов на перроне приобрели дополнительный современный трап

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