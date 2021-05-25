Пропавшего в Брянске 72-летнего пенсионера нашли живым

Поиски 72-летнего Николая Гаврютина, который ушел из дома в неизвестном направлении 23 мая, завершились благополучно. Его нашли живым. Новостью поделились волонтеры отряда «Лиза Алерт» в своей сетевой группе.

«Найден, жив! Огромное спасибо за помощь в распространении информации!», - написали поисковики.

При каких обстоятельствах обнаружили старика - в сообществе традиционно не уточнили.

Напомним, Николай Гаврютин проживает в Советском районе Брянска. Он нуждается в медицинской помощи.

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