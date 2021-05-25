В ФГБУ «Брянская МВЛ» состоялось обучение специалистов агропромышленного комплекса

На базе учебного центра учреждения с 19 по 21 мая 2021 года специалисты ведущих компаний агропромышленного комплекса Брянской и Смоленской областей прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации по теме: «Правила приемки и методы отбора проб зерна в соответствии с нормативными требованиями».

В ходе занятий специалистами учреждения был освещен ряд актуальных для слушателей вопросов, среди которых: - нормативно-правовая документация в области обеспечения качества и безопасности зерна; - правила приемки и методы отбора проб зерна, расчет и отбор точечных проб, составление объединенной пробы, выделение средней пробы; - подтверждение соответствия в форме декларирования ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», недостоверное декларирование и многое другое. Хочется отметить, что данная программа дополнительного образования разработана сотрудниками ФГБУ «Брянская МВЛ» и является одной из востребованных программ. По завершению теоретических и практических занятий была проведена итоговая аттестация, обучающиеся получили удостоверения установленного образца. План проведения курсов повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования на 2021 год можно посмотреть в разделе «учебный центр» официального сайта ФГБУ «Брянская МВЛ», получить подробную информацию и оставить заявку на обучение - по электронному адресу: uc@bmvl.ru, тел. 8 (4832) 32-77-17 доб. 157.