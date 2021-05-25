На втором этаже брянского гипермаркета "Линия" начали ремонт. Фото: "НашБрянск.RU".

В Советском районе Брянска на втором этаже гипермаркета «Линия» начали ремонт. Большую половину этажа перекрыли. Там, где раньше находились кафе и бутики, сейчас работают строители. Убрали большую часть перегородок. Видимо, здесь оборудуют один крупный торговый зал, сообщает издание "НашБрянск.RU".

Напомним, что еще раньше стало известно о закрытии торговых отделов в гипермаркете на втором этаже. Некоторые из них переехали в другие торговые центры. Тогда об этом посетителей информировали объявления на закрытых стеклянных дверях.

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