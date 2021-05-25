В Брянской области за сутки коронавирусом заболел 71 человек

В Брянской области за сутки коронавирус подтвердили у 71 жителя. Побороли опасную инфекцию 24 пациента. Новых смертельных случаев не зарегистрировали. Медики не выполнили ни одного теста на ковид.

Всего с начала пандемии в регионе заболевание выявили у 39838 человек. Среди них 66 иногородних, сообщают в оперативном штабе 25 мая. Выздоровели 38890 брянцев, умерли 332. В медлабораториях региона сделали больше 561 тысячи тестов на «Ковид-19».

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