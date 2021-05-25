В брянском Дятьково 18-летний водитель покалечил пьяную женщину

В понедельник, 24 мая, в брянском городе Дятьково произошло ДТП с участием пьяного пешехода. Его спровоцировал 18-летний автомобилист. А пострадала 34-летняя женщина.

Случай имел место около половины десятого вечера на улице Ленина.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-21144 предпринял движение задним ходом. В этот момент на проезжей части находилась горожанка. У нее медики диагностировали ушиб левой стопы. Госпитализация не потребовалась.

- У женщины-пешехода установлено состояние опьянения, - подчеркивают в УГИБДД по Брянской области.

Кстати, для брянских дорог это единственное ДТП с пострадавшими за понедельник, 24-е.

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