Жительница Трубчевска за смертельное ДТП получила три года колонии-поселения

В Брянском суде жительницу Трубчевска приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В суде установили, что 19 декабря 2020 года на дороге Брянск-Новозыбков-Трубчевск женщина, управляя автомобилем, нарушила правила дорожного движения. Она при обгоне не справилась с управлением. В результате врезалась в попутный автомобиль. Она выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем. В нем ехал мужчина, который направлялся в роддом забрать супругу с новорожденным ребенком, и двое его малолетних детей. В ДТП водитель автомобиля погиб на месте, детям причинен тяжкий вред здоровью.

- Суд приговорил виновную к трем годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Женщину также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на два года. Приговор в законную силу не вступ

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