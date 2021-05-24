В Брянске планируют провести большой мультиспортивный фестиваль

В Брянске к Дню физкультурника планируют организовать большой мультиспортивный фестиваль. Он объединит все виды спорта, сообщают в пресс-службе Брянского городского Совета. С наступлением устойчивой теплой погоды ведущие спортсмены начнут еженедельные тренировки по воскресеньям на открытой спортивной площадке Кургана Бессмертия.

Одновременно разрабатывают план по проведению чемпионата по пулевой стрельбе, турнира по кикбоксингу среди детей, турнира по смешанным единоборствам.

Возрастное ограничение: 12+

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