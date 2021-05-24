В Брянске ограничения по улице Объездной продлят до 21 июня. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске ограничения по улице Объездной продлят до шести часов утра 21 июня. Брянские власти пошли навстречу подрядчику, который выступил с инициативой завершить досрочно все работы до 20 июня. Ограничения будут действовать на участке от переулка Пилотов до кольцевого пересечения с улицей Советской.

Кроме этого, на улице Счастливой начнут строить дорогу с ливневой канализацией. Это защитит расположенные ниже дома от попадания поверхностных вод.

-Вместе с тем, для оптимизации движения транспорта производится перенастройка светофоров на перекрестках объездных путей, - сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Также знак, который раньше установили на перекрестке с переулком Пилотов, передвинули в сторону «Аэропарка», чтобы можно подъехать к ближайшим домам, не нарушая правил.

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