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Общество24 мая 2021 12:16

ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» приглашает на постоянную работу

Кира ФИЛИППОВА
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Фото: ОАО «Клинцовский завод поршневых колец».

Фото: ОАО «Клинцовский завод поршневых колец».

ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» приглашает на постоянную

работу:

токарь или ученик (з/плата 30.000-60.000 руб.)

гальваник или ученик

доводчик - притирщик или ученик

шлифовщик или ученик

фрезеровщик или ученик

контролер ОТК

водитель кат. "В,С"

начальник цеха

наладчик технологического оборудования

инженер-конструктор

инженер-технолог

столяр-плотник

штукатур-маляр

каменщик

электромонтер (3-5 разряд)

машинист компрессорных установок

лаборант химического анализа

Заработная плата по результатам собеседования.

Выплата з/платы своевременно, 2 раза в месяц.

Для иногородних возможно предоставления жилья или оплата проезда.

Обращаться в отдел кадров завода, ул. Парковая, д.14.

Тел.: 8(48336) 4-24-34.

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