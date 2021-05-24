Фото: ОАО «Клинцовский завод поршневых колец».
ОАО «Клинцовский завод поршневых колец» приглашает на постоянную
работу:
токарь или ученик (з/плата 30.000-60.000 руб.)
гальваник или ученик
доводчик - притирщик или ученик
шлифовщик или ученик
фрезеровщик или ученик
контролер ОТК
водитель кат. "В,С"
начальник цеха
наладчик технологического оборудования
инженер-конструктор
инженер-технолог
столяр-плотник
штукатур-маляр
каменщик
электромонтер (3-5 разряд)
машинист компрессорных установок
лаборант химического анализа
Заработная плата по результатам собеседования.
Выплата з/платы своевременно, 2 раза в месяц.
Для иногородних возможно предоставления жилья или оплата проезда.
Обращаться в отдел кадров завода, ул. Парковая, д.14.
Тел.: 8(48336) 4-24-34.
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