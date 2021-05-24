В ДТП в Унечском районе пострадал 55-летний водитель иномарки. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Унечском районе в ДТП пострадал водитель иномарки. Авария произошла 23 мая около 18.10 на 108-м километре дороги Брянск-Новозыбков. По предварительной информации, 55-летний водитель «Шевролет Нива» ехал со стороны Унечи в строну Брянска. При повороте направо он не занял крайнее соответствующее положение. И врезался в попутно ехавшую иномарку «Даф ХФ» с полуприцепом. За ее рулем был 40-летний мужчина.

- Во время ДТП 55-летний водитель автомобиля «Шевролет Нива» сломал ребро с левой стороны, - сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. – Также у него диагностировали сотрясение головного мозга, ссадины на левом виске. Пострадавшему назначили лечение и отпустили.

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