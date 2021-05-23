Фото: vk.com, сообщество "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Брянской области".

В Брянске ищут пропавшего 72-летнего Николая Гаврютина. 23 мая он ушел из дома в Советском районе. Родные не знают, где он находится.

Пропавший мужчина нуждается в медицинской помощи, пишут волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в социальных сетях.

Приметы Николая Гаврютина: прост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные с сединой, глаза каре-зеленые. Был в рубашке в черно-белую полоску, темно-серых брюках, коричневых туфлях, коричневой кепке.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он находится, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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