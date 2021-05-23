В Брянской области выявили 72 новых случаев коронавируса

За сутки в Брянской области выполнили 1478 тестов на коронавирусную инфекцию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянской области за сутки выявили 72 новых случая коронавируса. Такие данные в воскресенье, 23 мая, опубликовали в оперативном штабе. За сутки выполнили 1478 тестов. Общее число исследований, проведенных за все время эпидемии в регионе, превысило 560 тысяч.

За 24 часа выздоровели 56 пациентов. Общее число брянцев, которые справились с болезнью составляет 38838.

В отчетный период зафиксировали четыре новые смерти от «Ковид-19». За все время от инфекции в Брянской области скончались 332 жителя.

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