На 23 мая общее число заболевших в Брянской области составляет 39695.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Еще четыре человека умерли от коронавируса в Брянской области за одни сутки. Такие данные опубликовали в воскресенье, 23 мая, в региональном оперативном штабе.
Общее число брянцев, которые не смогли побороть болезнь, составляет 332 человека.
В основном, от ковида умирают пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.
На 23 мая общее число заболевших в Брянской области составляет 39695. Выздоровели больше 38 тысяч из них.
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