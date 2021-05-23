На 23 мая общее число заболевших в Брянской области составляет 39695. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Еще четыре человека умерли от коронавируса в Брянской области за одни сутки. Такие данные опубликовали в воскресенье, 23 мая, в региональном оперативном штабе.

Общее число брянцев, которые не смогли побороть болезнь, составляет 332 человека.

В основном, от ковида умирают пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.

На 23 мая общее число заболевших в Брянской области составляет 39695. Выздоровели больше 38 тысяч из них.

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