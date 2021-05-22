В Новозыбкове водитель внедорожника покалечил мопедиста в ДТП

В брянском городе Новозыбков водитель внедорожника не уступил дорогу и сбил мопедиста. Пострадавшего госпитализировали. Случай произошел в пятницу, 21 мая.

Инцидент имел место на улице Первомайской в 13.30.

По предварительной информации, в момент ДТП 61-летний водитель автомобиля «Санг Йонг» совершал разворот. Он должен был предоставить преимущество в движении водителю мопеда «Ореон». Однако этого не сделал.

- В ДТП травмы получил 59-летний водитель мопеда, - уточняют в УГИБДД по региону. - Его госпитализировали с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, рваная рана голени».

По факту происшествия полицейские проводят проверку.

Кстати, всего за сутки в регионе зафиксировали две автоаварии с пострадавшими. Вторая произошла в Брянске. Упавшую с велосипеда девочку сбил водитель «Форд». Подробнее по ссылке.

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