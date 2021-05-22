В Брянске «Форд» сбил упавшую с велосипеда 14-летнюю девочку

В пятницу, 21 мая, в Брянске в ДТП попала 14-летняя велосипедистка. Девочка не справилась с управлением и угодила под «Форд». Пострадавшую увезли в больницу, сообщают в УГИБДД по региону.

Случай произошел около половины шестого вечера на улице Комарова в Володарском районе.

По предварительной информации, наезд на юную велосипедистку совершил 57-летний водитель автомобиля «Форт Фьюжн». Тот следовал со стороны улицы Калинина в сторону Речной.

У пострадавшей медики диагностировали ссадины рук и ног, ушибы лица. А также заподозрили проникающее ранение брюшной полости и тупую травму живота. Девочку госпитализировали.

По факту автоаварии полицейские приводят проверку.

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