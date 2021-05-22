В Брянской области зафиксировали три новые смерти от ковида

В Брянской области от коронавируса умерли еще три человека. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число жертв коронавируса в Брянской области выросло на три. Смерти от опасной инфекции подтвердили накануне. Об этом сообщил региональный оперативный штаб утром в субботу, 22 мая. Общее число скончавшихся достигло 328.

За сутки "Ковид-19" диагностировали 70 брянцам. Одновременно с этим 42 пациента выздоровели. Их повторные тесты на инфекцию – отрицательные.

Сейчас Брянская область занимает 38 место в России по суммарному числу инфицированных. Суточный прирост заболеваемости составил меньше 0,2 процента. А процент смертности в регионе составляет 0,83. Для сравнения: в соседней Орловской области от ковида умерли 641 житель, в Калужской – 331. В процентном соотношении это 1,83 и 0,95 соответственно.

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