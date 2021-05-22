В Брянской области коронавирусом за сутки заболели 70 человек

Общее число ковид-положительных в Брянской области достигло 39623. Фото: Алексей БУЛАТОВ

70 жителям Брянской области диагностировали коронавирус в минувшие сутки. Такова официальная информация регионального оперштаба на утро субботы, 22 мая.

Общее число ковид-положительных на Брянщине достигло 39623. Из них 38740 человек – или почти 97,8 процента – уже победили инфекцию. Непосредственно накануне зафиксировали 42 выздоровления.

Брянская область находится на 38 месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости составил 0,2 процента.

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