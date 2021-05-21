В Брянске возле ТЦ «Европа» открылся пункт вакцинации от коронавируса. Фото: "Типичный Брянск", vk.com.

В Фокинском районе Брянска на площади возле торгового центра «Европа» открылся мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности по руководству департаментом здравоохранения Брянской области Виталий Мосин.

Еще раньше такие же пункты заработали в ТРЦ «Аэропарк» и «БУМ-сити». Чтобы привиться от коронавируса, при себе нужно иметь паспорт.

В Брянской области вакцинируют жителей в 33 медицинских организациях. Всего действуют 66 прививочных пунктов в медицинских организациях и девять мобильных пунктов вакцинации («Кремний ЭЛ», Брянская областная больница № 1, УМВД, мобильные ФАПы в Дятьковской, Навлинской и Жуковской районных больницах, Брянская городская поликлиника № 5, ТРЦ «Аэропарк», ТРЦ «БУМ-сити», ТЦ «Европа»).

Вакцинацию проводят ежедневно в рабочие дни с 8–00 до 20–00, а также в выходные дни в ТРЦ «АЭРОПАРК», ТРЦ «БУМ- сити и ТЦ «Европа», сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

По сообщению специалистов, в регионе у привившихся жителей от коронавирусной вакцины не выявили никаких осложнений.

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