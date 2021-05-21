К Дню защиты детей в Брянске проведут видеомарафон

В Брянске проведут видеомарафон «А что может ваш ребенок?». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Брянске проведут видеомарафон «А что может ваш ребенок?» До 28 мая необходимо направить видео по адресу электронной почты: centr-mol32@yandex.ru. При этом нужно не забыть указать фамилию, имя, отчество и возраст участника. Ролик на 20-30 секунд нужно снимать, держа телефон в горизонтальном положении.

Организует и проводит конкурс Центр по работе с молодежью и семьями. Победителя наградят 1 июня в парке культуры и отдыха "Майский".

Возрастное ограничение: 0+

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