Брянские дети и подростки сыграют в дворовые игры. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Брянске накануне Дня защиты детей проведут фестиваль дворовых игр. Детей и подростков города приглашают поучаствовать в «Играх нашего двора» с 21 мая по 28 мая. Их организует Центр по работе с молодежью и семьями.

- Дворовые игры – это народные игры, которые передаются из поколения в поколения, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Такие игры не только полезны для здоровья, но и необходимы для воспитания смелости, ловкости, упорства в достижении цели. Когда дети играют в подвижные дворовые игры, их детство становится разнообразным и интересным.

Возрастное ограничение: 6+

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