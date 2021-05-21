Инфракрасный экспресс-метод контроля качества зерна, кормов, масличных культур – эффективная помощь агропромышленному комплексу.

Инфракрасный экспресс-метод применяется во многих странах мира для оперативного (экспрессного) анализа целого ряда показателей качества

сельскохозяйственной продукции.

Инструментальной базой спектрального анализа является специальный прибор: инфракрасный анализатор ИК-Фурье спектрометр TANGO-R. Прибор фиксирует весь отраженный волновой спектр, записывает в виде цифрового файла и проводит анализ показателей.

Исследование позволяет единовременно определить в образце:

На ИК-Фурье спектрометре TANGO-R проводится анализ качества следующей сельхозпродукции:

Основными достоинствами метода являются:

Стоимость исследования экспресс-методом на ИК-Фурье спектрометре TANGO-R на весь перечень показателей с учетом приема образца (пробы) и выдачи протокола испытаний составляет 1092,47 руб. с учетом НДС.