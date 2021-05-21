Инфракрасный экспресс-метод контроля качества зерна, кормов, масличных культур – эффективная помощь агропромышленному комплексу.
Инфракрасный экспресс-метод применяется во многих странах мира для оперативного (экспрессного) анализа целого ряда показателей качества
сельскохозяйственной продукции.
Инструментальной базой спектрального анализа является специальный прибор: инфракрасный анализатор ИК-Фурье спектрометр TANGO-R. Прибор фиксирует весь отраженный волновой спектр, записывает в виде цифрового файла и проводит анализ показателей.
Исследование позволяет единовременно определить в образце:
На ИК-Фурье спектрометре TANGO-R проводится анализ качества следующей сельхозпродукции:
Стоимость исследования экспресс-методом на ИК-Фурье спектрометре TANGO-R на весь перечень показателей с учетом приема образца (пробы) и выдачи протокола испытаний составляет 1092,47 руб. с учетом НДС.