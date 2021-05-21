Брянский городской оркестр сыграет для детей

В Брянске 30 мая на летней эстраде парка-музея Алексея Толстого для детей сыграет городской оркестр народных инструментов. Музыканты представят познавательную программу «Музыка от А до Я» 30 мая в 16.00. Приурочили ее к Дню защиты детей.

Маленькие слушатели узнают как звучат русские народные инструменты, узнают интересные факты из музыки и истории. А еще у них будет возможность в живом исполнении услышать не только народные песни, но и оригинальные переложения всеми любимых песен из мультфильмов «Весёлая карусель», «Крошка Енот» и многие другие. Также прозвучат патриотические песни в исполнении солистов оркестра, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Возрастное ограничение: 6+

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