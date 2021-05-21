В Брянске за два дня поймали семь безмасочников. На каждого из них составили протокол. Межведомственная комиссии провела рейды 19 и 20 мая. Всего обследовали 98 предприятий.

- В Бежицком районе полицейские выписали три административных документа, - сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. – По два в Володарском и Советском районах. А в Фокинском районе нарушителей масочного режима не выявили. Там обошли 28 предприятий.

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