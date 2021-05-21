ВТБ Пенсионный фонд: каждый пятый клиент приходит в НПО дистанционно

Фото: ВТБ.

ВТБ Пенсионный фонд провел исследование среди своих клиентов – участников программ негосударственного пенсионного обеспечения и выяснил, что каждый пятый клиент, заключивший с фондом договор, сделал это дистанционно, при этом почти 56% из них – мужчины. В то время как 87% женщин предпочли заключить договор при личном контакте в отделениях фонда и банка ВТБ.

Среди клиентов фонда, активно формирующих свою негосударственную пенсию без участия работодателей, доли мужчин и женщин составляют 58% и 42% соответственно.

Средний счет участника программы индивидуального НПО в ВТБ Пенсионный фонд превышает 276 тысяч рублей, при этом среди женщин этот показатель почти на 3% выше, чем у мужчин, а основными регионами проживания являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Красноярский и Хабаровский край, Республика Татарстан, Новосибирск и Свердловская область.

«Мы наблюдаем стабильный рост интереса к индивидуальным пенсионным продуктам. Формирование личного пенсионного капитала гражданина - одна из стратегических задач фонда. Мы активно работаем над повышением качества своих услуг и вводим новые форматы взаимодействия с клиентами. Сегодня все наши сервисы переведены «в цифру» с круглосуточным доступом к ним в течение года, мы запустили приложение для использования всех преимуществ, предоставляемых нашим фондом, в «мобильном» формате. Мы видим, что для клиентов это является важным достоинством на рынке: только за 1 квартал текущего года на обслуживание к нам пришли уже почти 10 тысяч человек, а объем пенсионных взносов вырос на 2,3 млрд рублей», — прокомментировала Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд.

Программа НПО от ВТБ Пенсионный фонд позволяет клиентам самостоятельно формировать свою будущую пенсию: определять размеры, сроки и периодичность взносов, а также срок и периодичность выплат. Средства на пенсионном счете инвестируются фондом и приносят клиенту доход. Информация о состоянии счета всегда доступна в личном кабинете на сайте фонда.

ВТБ Пенсионный фонд является одним из лидеров рынка негосударственного пенсионного обеспечения. Рейтинг фонда от агентства «Эксперт РА» стабильно держится на уровне ruAAА, что является максимальной оценкой кредитоспособности и финансовой устойчивости.

Лицензия №1000.