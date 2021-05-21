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Общество21 мая 2021 15:51

Брянский санаторий «Снежка» незаконно закрыл доступ к водоему

Прокуратура потребовала убрать забор на берегу реки Свень
Надежда ПЕТРУНИНА
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Прокуратура потребовала брянский санаторий «Снежка» убрать забор из металлического профлиста на берегу реки Свень, чтобы люди могли свободно подходить к водоему общего пользования.

В природоохранную прокуратуру обратились жители поселка Санаторий Снежка.

- Прокуратура направила иск в суд с требованием заставить организацию убрать забор и обеспечить доступ людей к водному объекту, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Исковое заявление находится на рассмотрении.

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