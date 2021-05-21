В Брянской области отремонтировали 2700 погонных метров дороги Брянск-Смоленск –Теменичи. Фото: управление автомобильных дорог Брянской области.

В Брянской области уже отремонтировали больше 2 тысяч 700 погонных метров на участке автодороги Брянск-Смоленск -Теменичи. Работы ведут на двух полосах движения. Демонтировали 600 погонных метров дорожных плит, провели выравнивание песком, проводят отсыпку щебеночного основания.

Сейчас на дороге укладывают верхний слой асфальта, сообщают в управлении автомобильных дорог Брянской области. Также продолжают ремонтировать водопропускные трубы.

На дороге сделают остановочные площадки и автопавильоны, установят новые дорожные знаки, сделают съезды. На обустроенных пешеходных переходах установят автономное освещение. Кроме того, построят почти 400 метров тротуаров в границах населенного пункта Меркульево.. После укладки асфальтобетона нанесут пластиковую разметку.

Всего по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 3,84 километра дороги Брянск-Смоленск -Теменичи. Полностью капитальный ремонт завершат в этом году.

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