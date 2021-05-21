Эксперты учреждения повысили уровень своей квалификации

Одним из направлений деятельности органа инспекции ФГБУ «Брянская МВЛ» является проведение обследований промышленных предприятий и технологических процессов на соответствие ветеринарно-санитарным требованиям EAЭС, ЕС и третьих стран.

Такие обследования проводятся с целью помочь предприятиям, осуществляющим поставки своей продукции не только на территории государств-членов ЕАЭС, но и организациям, планирующим попасть в реестр компаний, имеющих право экспортировать продукцию на зарубежные рынки.

Стоит отметить, что рынок Европейского союза представляет огромный интерес российских производителей и поставщиков. Так, по данным Федеральной таможенной службы России экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 2020 году составил 8,80% от всего объема экспорта России (в 2019 году – 5,85%). Аналитики полагают, что в среднесрочной перспективе вклад в несырьевой экспорт со стороны агропромышленного комплекса будет только увеличиваться.

Для оказания методологической и консультационной помощи специалистам в области ветеринарии и пищевой промышленности ФГБУ «ЦНМВЛ» (г. Москва) 17 -19 мая текущего года был организован семинар, посвященный теме подтверждения соответствия продукции в ЕС: общие принципы требования к производителю, процедуры сертификации, в котором приняли участие эксперты органа инспекции ФГБУ «Брянская МВЛ» Елена Тришачкина и Лариса Синявина.

В целях обеспечения контроля безопасности пищевых продуктов, экспортируемых на территорию стран Европейского Союза, и содействия применения согласованного подхода к функционированию системы контроля в рамках обучения был дан обзор нормативно-законодательной базы и структуры законодательства ЕС в области обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов и продовольственного сырья.

В процессе обучения были рассмотрены основные положения Регламентов ЕС, касающиеся общих принципов и требований в области пищевых продуктов, процедур проверки соответствия правилам гигиены пищевых продуктов в соответствии с нормами Кодекса Алиментариус СХС 1-1969 (2020), применения принципов ХАССП, выполнения обязательных условий для ввоза в Союз определенных животных и продовольственных товаров, организации ветеринарного контроля при ввозе в ЕС из третьих стран.

Международные консультанты и аудиторы в сфере пищевой безопасности рассказали о политике совместной ответственности государства и бизнеса в выявлении и устранении факторов риска опасностей для пищевой цепи – «от поля до прилавка», функции выездных миссий специализированного Бюро ЕС по ветеринарии и продовольствию в третьих странах, процедуре выполнения аудита в ходе миссии ЕС по оценке контроля сырья и готовой продукции в пищевой отрасли, поделились опытом применения риск-ориентированного подхода при организации государственного контроля в ЕС.

В рамках круглого стола участники вебинара обсудили актуальные аспекты подтверждения соответствия продукции в ЕС и задали интересующие вопросы спикерам мероприятия. По завершении обучения специалистами ФГБУ «Брянская МВЛ» успешно пройдена итоговая аттестация и получены удостоверение о повышении квалификации установленного образца.