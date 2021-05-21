Брянскому коммерсанту грозит шесть лет тюрьмы за мошенничество. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Руководителя брянской коммерческой организации осудят за мошенничество. Он обманным путем попытался с должника взыскать еще раз уже возвращенные ему полмиллиона рублей.

Полиция провела проверку и установила, что злоумышленник заключил с потерпевшим договор о выдаче денежного займа в размере полмиллиона рублей. Через три года, когда долг был ему фактически возвращен, он обратился с исковым заявлением о взыскании с должника денежных средств, которые организация якобы так и не получила.

В суд он подал недостоверные сведения. К тому же, в договоре указал счет организации для перечисления денег, а на самом деле получал их на счет физического лица.

- На мужчину завели уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас расследование продолжается. Устанавливают причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

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