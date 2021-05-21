В Брянской области в заповеднике поймали двух браконьеров. Двое жителей Мглинского района устроили охоту на водоплавающих птиц на территории Клетнянского заказника. Браконьеров с добычей задержали работники заповедника и оперативно подъехавшие сотрудники Мглинского отделения полиции, сообщает издание «Новая жизнь».

- На территории заказника любая охота полностью запрещена, это рассматривается как уголовное преступление, а к тому же у задержанных граждан не было с собой документов на оружие, с которым они охотились, - говорит Максим Бабанин, заместитель директора заповедника «Брянский лес» в области охраны окружающей среды. – В настоящее время возбуждено уголовное дело и органами внутренних дел проводится досудебное следствие.

За незаконную охоту на особо охраняемой природной территории браконьеры заплатят штраф до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет. Они также могут понести наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.

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