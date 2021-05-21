ВТБ стал лидером рейтинга банков по цифровизации

Фото: ВТБ.

ВТБ по итогам 2020 года стал лидером рейтинга по уровню цифровизации банков, подготовленного «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и компанией VR_Bank, резидентом ИТ-кластера Фонда. В исследовании участвовали топ-50 банков. Создатели рейтинга отметили успехи ВТБ в развитии сервисов биометрии, предоставлении возможностей быстрой авторизации на Госуслугах, онлайн-факторинга, поддержки стартапов, а также активность ВТБ в соцсетях.

«Приоритеты ВТБ при реализации технологической трансформации - комфорт и удобство клиентов при использовании услуг банка в любых каналах. В 2020 году ВТБ уже реализовал масштабные ИТ-преобразования, которые позволили нам запустить новый ВТБ Онлайн, в 8 раз ускорить вывод новых клиентских продуктов и сервисов, открыть доступ к большому количеству новых цифровых услуг. Первое место в рейтинге цифровизации банков - высокая оценка нашей работы. Мы ценим доверие клиентов и экспертов и продолжим наращивать темп технологических преобразований, чтобы сохранить позицию лидера », - заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

ВТБ в рамках стратегического развития в период с 2019 по 2022 годы реализует масштабную технологическую трансформацию. По итогам 2020 года банк выполнил более половины запланированного объема работ. В ходе трансформации уже полностью перестроена ИТ-инфраструктура, изменена модель работы ИТ-специалистов, созданы технологические платформы, которые в том числе являются основой для развития открытой экосистемы банка. Новый ВТБ Онлайн построен на микросервисной архитектуре, это в том числе позволило увеличить скорость работы и ускорить время отклика интерфейсов в 10 раз. На фоне ускорения ввода технологических продуктов клиенты все чаще используют цифровые сервисы ВТБ, в частности, количество пользователей ВТБ Онлайн в 2020 году выросло почти на 30%.

«Одним из ключевых направлений для ВТБ является цифровизация розничного бизнеса, в рамках которой мы не только запускаем новые продукты и сервисы, но и значительно улучшаем клиентский опыт. В 2020 году мы представили свыше 400 новых продуктов и услуг, включая выдачу кредитов наличными без посещения офисов, первую на российском рынке онлайн-ипотеку и возможность покупки автомобиля с выдачей автокредита онлайн. В текущем году будет внедрено свыше 800 новых продуктов и сервисов. Так, например, мы планируем полностью перевести в онлайн процесс покупки автомобиля за счет кредита, запустить первые отделения банка без сотрудников, в которых 90% операций будет проводиться без бумаги. Одним из важнейших запусков этого года станет «Легкий банк», пользователи которого смогут моментально получить доступ к ВТБ Онлайн и платежным сервисам, даже если они не являются клиентами ВТБ. Также, до конца года мы намерены обеспечить 100%-ную доступность своих продуктов и до 50% продаж в цифровых каналах, а также увеличить до конца 2022 года число активных пользователей ВТБ Онлайн до более чем 15 млн клиентов», - отметил член правления банка ВТБ Святослав Островский.

Лицензия №1000.