В Брянске за два дня 100 водителей автобусов нарушили ПДД

В Брянске 100 водителей автобусов нарушили ПДД. Фото: ОГИБДД по городу Брянску.

В Брянске за два дня автоинспекторы выписали протоколы на 100 водителей автобусов за нарушение правил дорожного движения. Осмотрели 298 машин. В областном центре с 19 по 20 мая проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

- Соответствующие административные материалы составлены также в отношении трех должностных лиц и одного юридического лица, - сообщают в ОГИБДД по городу Брянску. - Выдали три представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения. В регистрационное подразделение ГИБДД направили информацию о необходимости прекращения регистрации двух автобусов.

43 водителя нарушили правила перевозки людей, 16 – правила остановки или стоянки транспортных средств, 13- правила маневрирования, 7 перевозчиков не использовали ремни безопасности. Кроме того, некоторые водители автобусов не соблюдали требования дорожных знаков, сигналов светофора, режим труда и отдыха, не предоставляли преимущество в движении пешеходов, а также управляли транспортными средствами с техническими неисправностями.

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