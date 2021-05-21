В Брянске на улице Ростовской в ДТП пострадал 39-летний мужчина. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянске на перекрестке в Бежице при столкновении двух легковушек пострадал 39-летний мужчина. ДТП произошло 20 мая на улице Ростовской около полуночи.

По предварительной информации, 36-летний водитель автомобиля «Датсун Он-До» ехал со стороны улицы Куйбышева в сторону улицы Брянской Пролетарской Дивизии. Он не уступил дорогу и врезался в автомобиль «Лада Гранта», который двигался со стороны улицы Ульянова в сторону улицы 3-го Интернационала. Им управлял 37-летний мужчина.

- В результате ДТП 39-летний пассажир автомобиля «Лада Гранта» ушиб тазобедренный сустав, -сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области. – Ему назначили лечение и отпустили.

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