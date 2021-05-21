За пожар на заводе в Унече оштрафовали бывшего старшего инженера

За пожар на «Унечском заводе тугоплавких металлов» осудили бывшего старшего инженера-технолога предприятия. Ему назначили штраф 90 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

В суде установили, что вечером 22 июня прошлого года инженер нарушил требования промышленной безопасности. Поэтому в цехе по производству ферросплавов произошло неконтролируемое воспламенение шихтовой смеси. Это привело в серии взрывов, возгоранию и повреждению промышленного оборудования. Работники во время ЧП не пострадали.

А предприятию причинили крупный ущерб - один миллион рублей.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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