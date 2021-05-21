В Володарском районе Брянска ищут 53-летнюю Анжелу Мишонкову. Фото: "Лиза Алерт" Брянск.

В Володарском районе Брянска ищут пропавшую 53-летнюю Анжелу Васильевну Мишонкову. О местенахождения женщины ничего неизвестно с 7 мая, сообщают в поисковом отряде «Лиза Алерт» Брянск».

Пропавшая выглядит так: рост 150 сантиметров, плотного телосложения волосы светло-русые глаза серо-зеленые. В чем она была одета неизвестно. Женщина может находиться и в вашем районе.

Если кто-нибудь из вас что-то знает о том, где может находиться Анжела Мишонкова, сообщите в поисковый отряд «Лиза Алерт» или в полицию. Телефон горячей линии: 8 (800)-700-54-52 или 112.

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