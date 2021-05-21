Брянский судья Андрей Шальнев может перейти на работу в областной суд

Судья Советского районного суда Андрей Шальнев может перейти на работу в Брянский областной суд. Он написал соответствующее заявление. Его будут рассматривать 25 мая на заседании квалификационной коллегии судей Брянской области.

Среди других вопросов - рассмотрение кандидата на должность председателя Дятьковского районного суда. На нее претендует Ольга Рузанова. Сейчас она возглавляет Комаричский районный суд, сообщают на сайте квалификационной коллегии судей.

На заседании также пройдет аттестация судей и присвоение им квалификационных классов. .

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