Брянск
Еще
Радио
Брянск
Еще
Радио
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 мая 2021 10:30

Брянский судья Андрей Шальнев может перейти на работу в областной суд

Этот вопрос рассмотрят на заседании квалификационной коллегии
Марина АНТОНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Судья Советского районного суда Андрей Шальнев может перейти на работу в Брянский областной суд. Он написал соответствующее заявление. Его будут рассматривать 25 мая на заседании квалификационной коллегии судей Брянской области.

Среди других вопросов - рассмотрение кандидата на должность председателя Дятьковского районного суда. На нее претендует Ольга Рузанова. Сейчас она возглавляет Комаричский районный суд, сообщают на сайте квалификационной коллегии судей.

На заседании также пройдет аттестация судей и присвоение им квалификационных классов. .

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».