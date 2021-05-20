В Брянской области отремонтируют больше 5 километров дороги Комаричи-Севск

В Брянской области ремонтируют дорогу Комаричи-Севск. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области ремонтируют дорогу Комаричи – Севск. Работы запланировали на участке 5 километров 600 метров от поворота на село Литиж до деревни Усожа.

Сейчас дорожники снимают старый слой асфальта. Затем уложат выравнивающий слой щебня известкового фракции 20x40. После чего трасса «оденется» в новый асфальт. На завершающем этапе ремонта высыпят обочины и нанесут разметку, сообщили в пресс-службе правительства Брянской области.

Магистраль ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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