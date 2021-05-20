В Брянске на улице Советской установили запрещающие проезд через дворы знаки

В Брянске на улице Советской установили дорожные знаки, запрещающие сквозной проезд через дворы. На въезде на территорию утром в четверг, 20 мая, появились знаки "Жила зона". на месте работает экипаж ДПС, который следит, чтобы правила соблюдали. Об этом рассказали читатели "КП-Брянск".

- От жильцов дома №103 по улице Советской хотим выразить благодарность сотрудникам ГАИ, которые установили во дворах знаки и стерегут сегодня нарушителей, - пишут местные жители. - А водителям пожелать иногда все-таки думать об окружающих, а особенно о бегающих во дворе детях.

Напомним, после того, как закрыли для проезда улицу Объездную, водителям приходится ездить в объезд. Прямой дороги от переулка Пилотов до улицы Советской нет. На ее месте оборудовали газон. Водители, в том числе и маршрутных такси, решили сократить путь. И проезжают на Советскую через дворы.

Улицу Объездную обещают открыть для проезда после 24 мая.

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