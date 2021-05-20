Всемирный день пчел

«Пчела ничего не ест, ей нужны не жертвы, а только дары. Но зато она сама одаривает по-царски!» (с)

Сегодня отмечается Всемирный день пчёл, который был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года «в целях напоминания о важности опылителей, угрозах их существованию и об их вкладе в устойчивое развитие». В этот день 20 мая родился основоположник современного пчеловодства Антон Янша - первый современный учитель пчеловодства с мировой известностью. С 1775 года большинство пчеловодов руководствуются методами разведения и содержания пчел в соответствии с его учением. Май в северном полушарии – месяц активной жизнедеятельности пчел и пышного развития природы, а в южном полушарии это осеннее время, когда собирают продукты пчеловодства и начинается сезон меда, медовых продуктов. Кроме мёда к продуктам пчеловодства, используемым человеком, относятся маточное молочко, пчелиный воск, прополис, перга, даже пчелиный яд используют для изготовления лекарственных средств. Полезные и питательные продукты, такие как фрукты, овощи, семена, орехи и масла попросту исчезли бы без опылителей, главными из которых являются пчелы. По мнению ученых, эти крылатые трудяги своим опылением вкладывают в мировую экономику около 160 млрд. долларов в год. Кроме того, если количество пчелиных семей на планете уменьшится, то с лица земли могут исчезнуть более 20 000 видов растений. Проблема сокращения численности пчел в мире с каждым днем становится всё острее. Пестициды и другие химические вещества, применяемые в сельском хозяйстве, ослабляют иммунитет пчел, подвергают их болезням. Каждый из нас может внести свой вклад во благо пчел и других опылителей, улучшить их условия выживания, например: • сохранять старые луга с большим разнообразием растений; • высевать медоносы на лугах; • скашивать растения только после окончания их цветения; • использовать по возможности безвредные для пчёл пестициды или применять их в безветренную погоду рано утром или поздно вечером, когда пчелы покидают цветы; • покупать свежий мед у местных фермеров, которые сохраняют устойчивые приемы пчеловодства. Стоит отметить, что деятельность ФГБУ «Брянская МВЛ» на протяжении многих лет тесно связана с апикультурой. Специалисты учреждения осуществляют диагностику болезней пчел бактериальной, паразитарной этиологии и микозов, проводят исследования меда по различным показателям качества и безопасности. Регулярно представители Брянской межобластной ветеринарной лаборатории принимают участие в семинарах по вопросам пчеловодства. На таких мероприятиях специалисты учреждения выступают с докладами на актуальные темы, среди которых отбор проб продуктов пчеловодства для исследований и доставка их в лабораторию, диагностика и лечение болезней пчел, сертификация меда и другие важные вопросы в области пчеловодного хозяйства. На базе учреждения функционирует орган инспекции, эксперты которого дают профессиональную оценку результатов проведенных испытаний. Такое экспертное заключение возможно использовать для урегулирования споров как в договорном, так и в судебном порядке. Получить более подробную информацию о полном перечне показателей, стоимости и сроках проведения исследований болезней пчел и мёда можно по адресу: Брянская область, Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная 7. Тел. 8 (4832) 92-19-19, почта: bmvl32@yandex.ru.