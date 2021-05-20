Брянца осудили за пьяную езду без прав

В брянских Клинцах осудили водителя за пьяную езду на автомобиле без прав. В суде установили, что в декабре 2020 года пьяный 51-летний мужчина, уже лишенный водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования, снова сел за руль автомобиля ЗИЛ.

- Суд приговорил его к 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – Приговор в законную силу не вступил.

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