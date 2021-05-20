В Брянской области двое жителей Молдовы изготовили 145 килограммов наркотиков

В Брянской области осудят двух граждан Республики Молдовы за производство и попытку сбыть больше 145 килограммов наркотиков, а также покушение на дачу взятки. По версии следователей, в 2020 году 30-летние мужчины в селе Евдоколье Погарского района с целью наживы развернули нарколабораторию в доме, который находится в собственности одного из них.

С помощью необходимых для систематического производства наркотического средства химических реагентов и прекурсоров, обвиняемые изготовили более 145 килограммов наркотиков. «Продукцию» изъяли правоохранители.

Чтобы избежать наказания, один из них попытался дать взятку должностному лицу в сумме почти 253 тысяч рублей.

- Уголовное дело направили в Брянский областной суд для рассмотрения по существу, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Обвиняемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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