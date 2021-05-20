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Общество20 мая 2021 12:16

В Брянске 20 мая скрытые патрули будут ловить автобусы

В городе пройдет оперативно-профилактическое мероприятие
Надежда ПЕТРУНИНА
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В Брянске 20 мая скрытые патрули будут ловить автобусы.

В Брянске 20 мая скрытые патрули будут ловить автобусы.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянске в четверг, 20 мая, в рейды выйдут скрытые патрули Госавтоинспекции. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» инспекторы будут ловить нарушителей правил дорожного движения.

- Сотрудники Госавтоинспекции будут передвигаться по городу на автомобилях без опознавательных знаков, - сообщили в ОГИБДД по городу Брянску. – Сведения о нарушителях передадут в ближайшим экипажам ДПС.

Сотрудники ДПС и будут останавливать нарушителей, попавшихся скрытым патрулям. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения.

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