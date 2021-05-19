В Брянске через дворы на улице Советской запретят сквозной проезд

Объехать пробки через дворы будет нельзя. Фото: Марина АНТОНОВА

В Брянске через дворы на улицах Советской и Костычева запретят сквозной проезд. Здесь установят дорожные знаки "Жилая зона". За порядком будет следить экипаж ДПС, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Сквозной проезд запретят у дома №103 на улице Советской и дома №86 на Костычева. Этот путь используют многие автомобилисты, чтобы сократить объезд из-за перекрытия движения на Объездной. Пользуются сокращенной дорогой и маршрутные такси.

Напомним, улица Объездная будет закрыта до 24 мая.

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